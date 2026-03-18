Nicoletta Verna torna con un nuovo romanzo intitolato “L’inverno delle stelle”, ambientato durante gli anni della guerra e della Resistenza. La storia presenta un personaggio femminile chiamato Sirio, una ragazzina che con il suo nome evoca una stella. Dopo i romanzi “Il valore affettivo” e “I giorni di Vetro”, l’autrice continua a narrare storie ambientate nel disordine di quei tempi.

Dopo Bianca di «Il valore affettivo» e Redenta di «I giorni di Vetro», un nuovo bel personaggio femminile di Nicoletta Verna nel romanzo “L’inverno delle stelle” (Rizzoli), ambientato ancora nel disordine della Storia nei giorni della guerra e della Resistenza. Ed è Sirio che racconta in prima persona, una ragazzina dal nome di maschio, capa di una banda di coetanei ancora vicini alle ingenuità feconde dell’infanzia, banda con la quale vive le avventure quotidiane della fanciullezza, armature per affrontare la drammaticità dei tempi. Fiesole, 1943: la guerra da lì sembra lontana, benché il paese, famoso per i lavori in paglia, viva in una bolla di vuoto desolato che l’immaginazione dei ragazzi riempie di vitalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sirio, la ragazzina con il nome di una stella. Nicoletta Verna torna con un bel romanzo ambientato ancora nei giorni della guerra

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