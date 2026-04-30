Il pubblico ministero di Milano ha richiesto agli investigatori di ascoltare le testimonianze di due medici che si sono occupati del bambino coinvolto nell’indagine. La richiesta arriva nel quadro delle verifiche in corso, senza che siano stati ancora forniti dettagli su eventuali implicazioni o accuse legate a questa fase dell’indagine. La procedura si inserisce nell’attività di raccolta di prove e testimonianze in vista di eventuali sviluppi giudiziari.

I due specialisti, uno del San Raffaele e uno dell'ospedale di Padova, interpellati da Nicole Minetti per un parere sulla situazione di salute del figlio adottato, saranno sentiti dai carabinieri delegati dalla Procura generale di Milano. Il sostituto pg Gaetano Brusa ha chiesto agli investigatori di raccogliere le testimonianze dei due dottori e sta anche valutando di disporre un'eventuale consulenza dopo che i due ospedali hanno fatto sapere che dai loro database non risultava alcun riferimento al bimbo e dopo le spiegazioni date dai legali, ossia che si era trattato di un consulto medico privato di cui hanno depositato anche ampia documentazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grazia a Nicole Minetti, verranno sentiti i due medici che si occuparono del bimbo

Notizie correlate

Leggi anche: **Caso Minetti: pg Milano, 'medici verranno sentiti, regolare procedura adozione'**

Caso Minetti, pg Milano: “Medici indicati da difesa verranno sentiti. Procedura adozione sembra regolare”(Adnkronos) – I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e ora al centro di una polemica per la concessione...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti.

Caso della grazia a Nicole Minetti, verifiche su adozione e procedimento penaleIntanto nella serata di ieri, i legali di Nicole Minetti con un comunicato hanno riferito che è stata trasmessa alla Procura Generale l'intera documentazione giudiziaria e amministrativa utile, al fi ... tg24.sky.it

Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il QuirinaleDopo la grazia concessa a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche sulla documentazione: un caso che riapre il dibattito su uno dei poteri più discrezionali del presidente della Repubblica ... wired.it

Il Messaggero. . Nicole Minetti è davvero una persona nuova o si tratta di un’operazione di restyling a favore di tribunale All’indomani della concessione della grazia, datata febbraio 2026, concessa dal presidente Mattarella all’ ex consigliera regionale in Lo - facebook.com facebook

La difesa di Nicole #Minetti: trasmessi gli atti alla Procura Generale x.com