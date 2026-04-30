Nicole Minetti mai vista al volontariato per la grazia e la denuncia su escort e droga poi archiviata

Nicole Minetti ha dichiarato di non aver mai partecipato alle attività di volontariato presso la Casa della Carità, nonostante fosse prevista la sua presenza. Nel corso degli ultimi anni, si è spesso trovata a trascorrere del tempo a Ibiza. Un’altra vicenda riguarda una denuncia riguardante escort e droga, archiviata successivamente dalle autorità. La donna ha sempre negato di aver avuto coinvolgimenti in situazioni illegali.

Nicole Minetti «non si è mai vista» alla Casa della Carità in cui doveva fare volontariato. Mentre in questi anni è stata spesso a Ibiza. Dove lei era la regina delle feste mentre il compagno Giuseppe Cipriani aveva contatti con alcuni personaggi. E con «ambienti esclusivi, feste private, circuiti relazionali» antitetici rispetto al cambio di vita che le ha fatto avere la Grazia dal Quirinale. Mentre c’è anche una denuncia poi archiviata a Milano che riguarda un hotel in cui era «abitudinaria la presenza di frequentatrici disponibili alla prostituzione, e l’offerta di stupefacenti utili al consumo degli avventori». Tutte questioni che avrebbero potuto far diventare impossibile la richiesta di clemenza.🔗 Leggi su Open.online

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