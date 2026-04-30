Nicole Minetti ha svolto un’attività di volontariato presso una organizzazione di solidarietà, dove è stata descritta come una persona precisa e affidabile, sempre puntuale nelle sue incombenze. L’esperienza con questa realtà, ora sospesa, evidenzia un impegno diretto nel settore del sostegno sociale, senza implicazioni o collegamenti con altri ambiti. La vicenda ha suscitato attenzione, anche per le caratteristiche personali mostrate durante il periodo di collaborazione.

Milano – Era una volontaria come tante, con un atteggiamento “positivo, affidabile e puntuale”. La collaborazione di Nicole Minetti con la Caritas Ambrosiana, ora sospesa dopo il clamore mediatico legato al caso politico e giudiziario con al centro la grazia concessa da Mattarella all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, è partita da una email arrivata nella primavera del 2025 all’ente. Nella comunicazione Minetti usava il cognome Cipriani e si rendeva disponibile a fare volontariato in un doposcuola milanese. Siccome Minetti abita in centro, la richiesta viene indirizzata alla parrocchia di San Marco, a due passi da Brera, dove ha sede un progetto di doposcuola promosso dalla Fondazione Pernigotti e coordinato con la Caritas Ambrosiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ombre sulla grazia a Nicole Minetti. Il volontariato (ora sospeso) con la Caritas: “Era precisa e puntuale”

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