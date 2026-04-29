Grazia a Minetti la onlus dove fa volontariato | Vista la situazione l'abbiamo sospesa

L'ex igienista dentale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, aveva svolto attività di volontariato in un doposcuola, seguendo uno studente. La onlus presso cui operava ha annunciato di aver sospeso la sua collaborazione a causa della recente vicenda giudiziaria. La sospensione è stata comunicata in seguito alla richiesta di chiarimenti sulla situazione legale dell’ex volontaria.

Nell'ultimo anno l'ex igienista dentale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, ha fatto volontariato in un doposcuola seguendo uno studente: dopo l'inchiesta sulla grazia è stata sospesa dalla onlus.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Non c’è solo la “famiglia nel bosco”, la storia di due genitori: “Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio”Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e...

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi.

Caso grazia Nicole Minetti, Nordio: Procedure rispettate al 101%. Interpol in campoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso grazia Nicole Minetti, Nordio: 'Procedure rispettate al 101%'. Interpol in campo ... tg24.sky.it

Il caso della grazia a Nicole Minetti divide l'Uruguay, tra indignazione e scetticismoDiversi media uruguayani hanno dato notizia, nelle ultime ore, del caso riguardante Nicole Minetti, ricostruendo le notizie dei media italiani e i legami della vicenda con il Paese sudamericano. (ANSA ... ansa.it

La grazia a Minetti è una delle più grandi baracconate di questo paese, di per sé incline alla farsa. Larga parte della stampa, fino a ieri, invece di condannare il comportamento di Nordio e Mattarella ha bazookato il Fatto, reo evidentemente di dare ancora noti - facebook.com facebook

Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui”. E dà colpa ai giudici: “Le indagini le fa la Procura, non il ministero”. @salvini_giacomo x.com