Nicole Minetti si difende | Io mai indagata in Uruguay e in Spagna per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica

Nicole Minetti ha dichiarato di non essere mai stata indagata in Uruguay e in Spagna, e ha sottolineato che la sua esposizione mediatica riguardo a suo figlio è ingiustificata. La donna ha spiegato di voler chiarire la sua posizione dopo le notizie recenti che la coinvolgono in questioni legali e personali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle indagini o sulle accuse.

Nicole Minetti prova a difendersi dopo gli ultimi sviluppi relativi alla sua grazia Nicole Minetti si difende e tramite una nota diffusa tramite i suoi avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra sostiene: "È particolarmente grave che siano state attribuite alla mia persona circostanze.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nicole Minetti si difende: "Io mai indagata in Uruguay e in Spagna, per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica" Notizie correlate Minetti: "Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e Spagna"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge. Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica"L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Che storia ha Nicole Minetti; Su Minetti pronti a nuove indagini, la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: Non c'erano anomalie. Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: Mi fido, escludo le sue dimissioniGiorgia Meloni ha commentato il caso esploso con il Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti grazia, escludendo ad oggi le dimissioni di Carlo Nordio ... virgilio.it Grazia a Nicole Minetti, Procura e Interpol al lavoro: cosa è emersoUn quadro sintetico delle verifiche giudiziarie e delle repliche pubbliche sul provvedimento di clemenza con riferimento alle informazioni emerse il 28 aprile 2026 ... notizie.it la Repubblica. . Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, a un incontro su memoria e impegno politico all'Università di Palermo, ha parlato a margine anche di Nicole Minetti, finita sotto i riflettori dopo il caso della grazia. "È l'Italia che non vogliamo già dai tempi della - facebook.com facebook "Mi fido del ministro Carlo Nordio": così la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le domandava se si fida del guardasigilli dopo quanto emerso sul caso della grazia a Nicole Minetti. "Escludo le dimissioni" del ministro ha detto ancora la premier, secondo cui x.com