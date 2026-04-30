Grazia a Nicole Minetti fonti del Quirinale | Nuovi accertamenti d' intesa con il ministero | La Procura di Milano sentirà due medici

Fonti del Quirinale riferiscono che, grazie a Nicole Minetti, sono stati avviati nuovi accertamenti in collaborazione con il ministero competente. La Procura di Milano ha programmato l'ascolto di due medici nel corso delle indagini. Il Colle ha dichiarato l'importanza di rispettare i tempi e il rispetto delle verifiche in corso da parte della magistratura.

"Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. In questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell'autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole". Lo affermano fonti del Quirinale, interpellate sulla grazia a Nicole Minetti. "Successivamente sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l'accompagnava", spiegano le stesse fonti. "Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere, d'intesa con il ministero della Giustizia, che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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