I media uruguaiani hanno commentato il caso Nicola Minetti, definendolo come un’adozione del figlio “altamente irregolare”. Sono state riportate anche accuse riguardanti donazioni effettuate all’Ente nazionale dell’assistenza universale, l’ente responsabile delle procedure di adozione nel Paese. La vicenda, che coinvolge anche questioni di gestione dell’ente pubblico, è al centro dell’attenzione giornalistica in Uruguay.

Roma, 29 aprile 2026 – Il caso Nicola Minetti tiene banco anche sui media dell’Uruguay, dove si moltiplicano le indiscrezioni circa la passata cattiva gestione dell'Inau, l'ente che regola le adozioni nel Paese sudamericano. Una fonte vicina all'organizzazione ha dichiarato al quotidiano La Diaria che l'adozione del bambino "è sempre stata considerata altamente irregolare". Si parla anche di un legame tra la coppia Minetti-Cipriani e l'Inau, a cui sembra che i due abbiano fatto delle donazioni. Inoltre le stesse fonti riferiscono che, nel corso degli anni, alcuni bambini dell'Inau abbiano visitato il loro ranch a Maldonado, dove andavano a fare passeggiate la domenica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Minetti, media dell’Uruguay: “Adozione del figlio altamente irregolare”. E citano donazioni all’Ente

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