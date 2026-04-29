Il caso riguardante l’adozione del figlio di Nicola Minetti è tornato al centro dell’attenzione mediatica anche in Uruguay, dove alcuni mezzi di informazione hanno sollevato dubbi sulla regolarità del procedimento. In particolare, si parla di una gestione poco trasparente da parte dell’ente incaricato delle adozioni nel Paese sudamericano, l’Inau. Le notizie si concentrano su presunte irregolarità nelle procedure adottate in passato e sulle modalità di assegnazione del bambino.

Roma, 29 aprile 2026 – Il caso Nicola Minetti tiene banco anche sui media dell’Uruguay, dove si moltiplicano le indiscrezioni circa la passata cattiva gestione dell'Inau, l'ente che regola le adozioni nel Paese sudamericano. Una fonte vicina all'organizzazione ha dichiarato al quotidiano La Diaria che l'adozione del bambino "è sempre stata considerata altamente irregolare". Si parla anche di un legame tra la coppia Minetti-Cipriani e l'Inau, a cui sembra che i due abbiano fatto delle donazioni. Inoltre le stesse fonti riferiscono che, nel corso degli anni, alcuni bambini dell'Inau abbiano visitato il loro ranch a Maldonado, dove andavano a fare passeggiate la domenica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Minetti, i dubbi sull’adozione del figlio. I media dell’Uruguay: “Altamente irregolare”

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