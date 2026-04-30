Nicole Bracco e Aurora Cerame hanno conquistato il primo posto in due competizioni diverse, portando il Cesano Maderno sul podio. La doppietta si è svolta tra Crema e Castiglion Fibocchi, dove le atlete hanno ottenuto risultati significativi. La vittoria di entrambe le ragazze rappresenta un momento importante per la squadra.

Nicole Bracco e Aurora Cerame riportano i colori del Cesano Maderno sul gradino più alto del podio, firmando una splendida doppietta tra Crema e Castiglion Fibocchi. Due successi che confermano la qualità della società femminile diretta da Guido Roncolato. Il primo squillo arriva da Crema, dove Nicole Bracco si impone nella volata del Criterium Liberazione donne allieve. Una progressione di forza quella della giovanissima cuneese, capace di sprigionare tutta la grinta negli ultimi metri e regolare Elisa Paiusco Sansottera (Ju Green Gorla Minore) ed Emma Cocca (Sport Club Brescia). Completano la top ten Nicole Navazio (sesta) e Melanie Bosonin (nona) del GS Cicli Fiorin, mentre Martina Pianta del Cesano Maderno chiude in decima posizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicole e Aurora, doppietta da favola per il Cesano Maderno

Notizie correlate

Il lungo corteo in sirene da Cabiate a Cesano Maderno: cosa è successoLo scorso venerdì ambulanza e mezzi delle forze dell’ordine hanno attraversato diversi comuni, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti In...

Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano MadernoNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Nicole e Aurora, doppietta da favola per il Cesano Maderno; GUSSOLA. COCCA E CERAME METTONO IL SIGILLO SULLA COPPA STRADE BIANCHE TRA LANCHE E FORNACI.

Aurora Cerame e Nicole Bracco dominano la Cronometro di Alzate BrianzaAurora Cerame e Nicole Bracco scandiscono il tic-tac e trionfano alla Cronometro individuale di Alzate Brianza, nel Comasco, per donne esordienti valida come terza edizione della Crono BCC Brianza e ... ilgiorno.it