Il lungo corteo in sirene da Cabiate a Cesano Maderno | cosa è successo

Un corteo di auto in sirena ha attraversato le strade tra Cabiate e Cesano Maderno nel pomeriggio di venerdì. Diversi cittadini hanno notato il lungo convoglio che si spostava lentamente, con le sirene che risuonavano in tutto il quartiere. Al momento non sono ancora chiare le cause di questa improvvisa manifestazione, ma le forze dell’ordine sono intervenute per capire cosa stesse succedendo. La gente si chiede se ci siano stati incidenti o altre emergenze, mentre le auto continuano a circolare lungo il percorso.

Lo scorso venerdì ambulanza e mezzi delle forze dell'ordine hanno attraversato diversi comuni, attirando l'attenzione di residenti e automobilisti In molti ci hanno segnalato, nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, uno strano e lungo corteo di mezzi in sirena partito da Cabiate e diretto verso Cesano Maderno. Ambulanza, carabinieri, polizia locale e artificieri dell'Esercito hanno attraversato diversi comuni, attirando l'attenzione di residenti e automobilisti. Ecco cosa abbiamo ricostruito. Alla base dell'intervento c'è il ritrovamento, avvenuto in mattinata a Cabiate, di un ordigno bellico all'interno di un'abitazione in fase di ristrutturazione in via Canali, nei pressi della chiesa.

