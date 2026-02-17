Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano Maderno

Una bambina di 10 anni che si era allontanata da scuola a Cesano Maderno è stata ritrovata a Caronno Pertusella, dove era stata vista camminare da sola in strada. La piccola aveva lasciato l’istituto senza avvisare nessuno e si aggirava nei quartieri vicini, creando apprensione tra insegnanti e genitori. Dopo alcune ore di ricerche, gli agenti l’hanno individuata in un parco locale, seduta su una panchina.

