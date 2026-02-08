La Juventus aspetta con ansia aggiornamenti su Dusan Vlahovic, che ancora lavora a pieno ritmo per tornare in campo. L’attaccante serbo, fermo da mesi per un intervento all’adduttore, si sta allenando duramente, ma il suo ritorno resta ancora incerto. Nel frattempo, il mercato si scalda: Chelsea e Milan osservano da vicino la situazione e potrebbero approfittarne se i bianconeri decidessero di cedere.

Sono mesi cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, rientrato alla Continassa per completare la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico per la lesione all’adduttore subita a novembre, sta forzando i tempi per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Nonostante la volontà del giocatore, le speranze di vederlo in campo per i playoff di Champions League contro il Galatasaray (17 e 25 febbraio) sono ridotte al lumicino: lo staff medico punta con maggiore realismo alle sfide di marzo contro Pisa e Udinese. Sullo sfondo, però, si infittisce il mistero legato al suo futuro. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juve, Vlahovic ai box ma il mercato scotta: Chelsea e Milan alla finestra

Approfondimenti su Vlahovic Juve

Il Milan si prepara a rinnovare il contratto di Maignan, cercando di assicurarsi la permanenza del portiere francese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vlahovic Juve

Argomenti discussi: Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero; Mercato Juventus, altre due opzioni per il futuro di Dusan Vlahovic; Vlahovic apre al rinnovo con la Juventus: il retroscena sulla confidenza fatta a Spalletti; Coppa Italia, Juve: Yildiz c'è per la trasferta contro l'Atalanta.

Vlahovic-Juventus, futuro in bilico: Chelsea e Newcastle pronti all’assaltoIl futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel panorama del calciomercato europeo e, con l’avvicinarsi della fine della stagione, i rumors attorno al centravanti serbo si fanno sempre più ins ... it.blastingnews.com

Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recuperoLe ultime riguardo la data del rientro di Dusan Vlahovic, fermo da Juve-Cagliari del 29 novembre a causa di un grave infortunio muscolare: a fornire indizi è Giorgio Chiellini. msn.com

Il #Milan sta pianificando due colpi a parametro zero per l’estate: forte spinta su Leon #Goretzka, che lascerà il #BayernMonaco a giugno da svincolato, e interesse concreto anche per #Vlahovic, libero dalla #Juventus al termine della stagione. Le trattative so x.com

Juve, il gol resta un problema: aspettando Vlahovic, Spalletti cerca soluzioni FONTE: #LaGazzettadelloSport Spalletti è rimasto speranzoso dell’arrivo di un centravanti fino all’ultimo giorno del mercato per serate come questa, in cui sarebbe bastata una facebook