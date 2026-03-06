Il difensore argentino del Bournemouth ha accettato l’offerta della Juventus, ma ha richiesto un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro. La trattativa tra il giocatore e il club italiano prosegue, mentre le parti discutono i dettagli del contratto. Senesi ha manifestato la volontà di trasferirsi in bianconero, ma le richieste economiche restano una questione aperta.

Senesi spara alto sull’ingaggio Senesi ha detto sì alla Juve, ma le richieste d’ingaggio del difensore argentino del Bornemouth sono di oltre 6 milioni di euro. Tuttavia la Juventus resta fiduciosa sulla fattibilità dell’affare. “Perché intanto ha incassato un ok di massima al progetto: l’argentino ha già detto sì alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Senesi dice sì alla Juve, ma spara alto sull’ingaggio

Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se…di Redazione JuventusNews24Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions.

Leggi anche: Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese. Le ultime

Perché la Juventus vuole Senesi l'occasione low cost per la difesa di Spalletti

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Senesi dice sì alla Juve ma....

Temi più discussi: Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà; Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Juventus, nuovi contatti per Marcos Senesi: cifre e concorrenza; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato.

Pagina 1 | Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che saràA che punto è la trattativa per il difensore del Bournemouth, obiettivo ambito a parametro zero: le condizioni dell'argentino e il futuro di Federico ... tuttosport.com

Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggioLa Juventus va forte su Marcos Senesi: il difensore argentino resta il primo nome per rinforzare il reparto, anche perché su di lui gli uomini. tuttomercatoweb.com

"TONALI SERVE COME IL PANE" L’ex bianconero Michele Padovano, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha sottolineato le qualità del centrocampista ex Milan: un acquisto necessario per la Juve CHE NE PENSATE #Juventus #Tonali #SpazioJ - facebook.com facebook

Si raffredda la pista Xaver Schlager per la Juventus. Tutti i dettagli su Youtube: youtu.be/6O4ge2nSwPs x.com