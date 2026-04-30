In Italia, il nome di Nico Paz sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio, con il Como di Cesc Fàbregas che mostra interesse per il giocatore. La trattativa tra il club e l’Inter, che ha mostrato interesse per Paz, sta facendo discutere gli addetti ai lavori. La questione coinvolge diverse parti del panorama calcistico nazionale, creando aspettative tra tifosi e osservatori.

2026-04-30 09:49:00 Il web è in trepidazione: Nico Pace è il nome della stagione in Italia. Il Como di Cesc Fàbregas si innamora del Calcio diretto in Europa e il suo timoniere ha abbagliato gli uffici del grande dominatore nazionale, il Inter. Al Meazza sognano di poterlo vestire neroazzurro ma sanno che combattono contro un Real Madrid che ha il sopravvento. ma hai delle decisioni da prendere. Gran gol di Nico Paz quasi ‘involontariamente’. e Morata perdona il 2-2 in maniera incomprensibile! “L’Inter aspetta Mourinho”, titola giovedì il Corriere dello Sport in prima pagina. In Italia credono che la decisione del Real Madrid di riacquistare Nico Paz dipenderà dal nuovo allenatore e i piani che ha per l’argentino e Si chiedono se con Mou sulla panchina del Bernabéu il trasferimento all’Inter potrebbe essere più semplice.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Nico Paz, una questione di Stato in Italia

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