Calciomercato Inter focus di Coppa Italia su Nico Paz

Durante la partita di Coppa Italia a Como, i rappresentanti del calciomercato dell’Inter sono stati presenti per seguire da vicino Nico Paz, il giovane talento che sta attirando l’attenzione. La trasferta ha rappresentato un’occasione per osservare in campo le capacità del giocatore e valutare eventuali sviluppi futuri. La presenza degli osservatori si è concentrata esclusivamente sul talento emergente.