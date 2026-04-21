Pio Esposito e Nico Paz rischiano di saltare la finale di Coppa Italia per squalifica | 15 i diffidati

Pio Esposito e Nico Paz sono a rischio di squalifica e potrebbero saltare la finale di Coppa Italia. Attualmente, sono 15 i giocatori diffidati coinvolti nelle competizioni in corso. La fase decisiva del torneo vede coinvolte squadre come Inter, Como, Atalanta e Lazio, tutte con la possibilità di arrivare all’ultimo atto. La presenza di calciatori diffidati potrebbe influenzare le scelte delle squadre nelle prossime partite.

La Coppa Italia mai come in questo momento può valere tutto per Inter, Como, Atalanta e Lazio. In caso di finale però rischiano la squalifica alcuni calciatori rappresentativi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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