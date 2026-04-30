Nichelino bimbo di 6 anni ferito a scuola | il rischio della cancellata

Un bambino di 6 anni è rimasto ferito mercoledì 29 aprile all’interno di una scuola di Nichelino. Secondo quanto riferito, il minore sarebbe stato coinvolto in un tentativo di scavalcare la cancellata dell’istituto di via Puccini, risultando successivamente ferito. È stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino per le cure del caso. La scuola ha avviato le verifiche sul fatto.

? Cosa sapere Bimbo di 6 anni ferito mercoledì 29 aprile nel plesso scolastico di via Puccini.. Il minore è stato trasportato al Regina Margherita di Torino dopo il tentativo di scavalcare la cancellata.. Un bambino di sei anni è stato trasportato al pronto soccorso del Regina Margherita di Torino dopo essersi ferito nel complesso scolastico di via Puccini a Nichelino durante il pomeriggio di mercoledì 29 aprile 2026. Il giovane si trovava all’interno dell’istituto quando il tentativo di scavalcare una cancellata ha causato l’accadimento. Il piccolo è stato rinvenuto dai presenti in uno stato di evidente dolore, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nichelino, bimbo di 6 anni ferito a scuola: il rischio della cancellata Notizie correlate Incidente a Nichelino: bambino ferito tentando di scavalcare una cancellata a scuolaUn bambino di sei anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, all'interno del complesso delle scuole di via Puccini a... Incidente a Nichelino: alunno di sei anni si ferisce scavalcando la cancellata della scuola. Trasportato al Regina Margherita, condizioni rassicurantiUn pomeriggio di grande spavento per un giovane alunno di sei anni all'interno di un istituto scolastico a Nichelino.