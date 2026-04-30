Neurochirurgia a Viterbo | successo clinico e calore umano al Santa Rosa

A Viterbo, presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Rosa, è stata effettuata con successo un’operazione per un aneurisma cerebrale. L’intervento è stato eseguito dai medici Chegai e Bozzi, che hanno seguito la paziente durante tutta la procedura. La donna, identificata con il nome di Rosella Monacelli, si trova ora in fase di recupero. La notizia è stata resa nota dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sui tempi di convalescenza.

? Cosa sapere Rosella Monacelli operata per aneurisma cerebrale dai dottori Chegai e Bozzi a Viterbo.. Il successo clinico al Santa Rosa tra il 21 e il 24 aprile conferma l'efficacia del reparto.. Dal 21 al 24 aprile, Rosella Monacelli è stata assistita dal reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo per affrontare un delicato intervento dovuto a un aneurisma cerebrale. La vicenda si snoda tra le corsie del presidio ospedaliero viterbese, dove la necessità clinica di curare una patologia vascolare cerebrale ha incontrato la dedizione di un team specializzato. Durante i giorni trascorsi in struttura, la paziente ha vissuto un percorso di cura caratterizzato da un rapporto di profonda fiducia con i medici responsabili della sua assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neurochirurgia a Viterbo: successo clinico e calore umano al Santa Rosa Notizie correlate Viterbo, il Corteo di Santa Rosa punta al nuovo salto di qualità? Cosa sapere Viterbo, riunione 7 maggio al monastero Santa Rosa per il cinquantenario del corteo storico. Il cuore di santa Rosa attraversa Viterbo: "È maestra d'amore" | FOTOIl vescovo Orazio Francesco Piazza nella messa dopo la processione del dies natalis, l'anniversario della morte dalla patrona. Altri aggiornamenti Si parla di: Mi sono sentita subito a mio agio e seguita con cura al reparto di neurochirurgia. Cos’è successo alla Festa di Santa Rosa a Viterbo: l’attentato sventato, gli arresti e i punti da chiarireContinuano le indagini sull’attentato sventato alla Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Oltre ai due fermati, che farebbero parte di una rete criminale turca, non si esclude la presenza di complici. fanpage.it Festa di Santa Rosa, 5 persone in questura per l’attentato sventato a Viterbo: caccia a due uominiContinuano le indagini per fare luce sulla rete criminale a cui appartengono i due uomini fermati qualche ora prima del Trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Nella serata di ieri, ... fanpage.it