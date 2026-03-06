Il cuore di santa Rosa attraversa Viterbo | È maestra d' amore | FOTO

Viterbo ha commemorato il dies natalis di santa Rosa, la giovane patrona della città, con una cerimonia che ha attraversato il centro storico. Il cuore di santa Rosa, conservato nella cappella del monastero, è stato il protagonista della celebrazione. La ricorrenza si è svolta il 6 marzo, data in cui si ricorda il transito della santa dalla terra al cielo nel 1251.

Il vescovo Orazio Francesco Piazza nella messa dopo la processione del dies natalis, l'anniversario della morte dalla patrona. Il corteo storico del 2 settembre compie 50 anni, tra tradizione e rinnovamento Viterbo ha celebrato il dies natalis di santa Rosa. È il "transito" dalla terra al cielo della giovane patrona, avvenuto il 6 marzo 1251. Una ricorrenza particolarmente sentita dai viterbesi, preceduta da tre giorni di preparazione spirituale e culminata con la solenne processione con il cuore della santa. Alle 17,30, dal santuario, è partita la processione con la reliquia, che quest'anno ha seguito un percorso diverso dal consueto.