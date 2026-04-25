Viterbo il Corteo di Santa Rosa punta al nuovo salto di qualità

A Viterbo si terrà il 7 maggio una riunione presso il monastero di Santa Rosa, in occasione del cinquantenario del corteo storico. L'iniziativa mira a pianificare un nuovo salto di qualità per l'evento, che coinvolge tradizionalmente la città e i suoi abitanti. La discussione vedrà la partecipazione di rappresentanti e organizzatori che si confronteranno sulle prossime tappe e iniziative legate alla celebrazione.

? Cosa sapere Viterbo, riunione 7 maggio al monastero Santa Rosa per il cinquantenario del corteo storico.. Finanziamento Regione Lazio per l'iscrizione all'albo regionale delle rievocazioni storiche.. Il 7 maggio 2026 alle ore 19:00, la sala del 400 presso il monastero di Santa Rosa ospiterà una riunione straordinaria per definire il nuovo corso del corteo storico viterbese in occasione del suo cinquantesimo anniversario. L’appuntamento nel cuore della città, organizzato dalla Federazione Santa Chiara d’Assisi delle monache clarisse urbaniste d’Italia, non rappresenta soltanto un momento celebrativo per i cinquant’anni di storia della manifestazione, ma segna l’avvio di una trasformazione strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il Corteo di Santa Rosa punta al nuovo salto di qualità Notizie correlate Il cuore di santa Rosa attraversa Viterbo: "È maestra d'amore" | FOTOIl vescovo Orazio Francesco Piazza nella messa dopo la processione del dies natalis, l'anniversario della morte dalla patrona. Leggi anche: Viterbo celebra la festa del transito di santa Rosa: il programma Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione, manifestazione e corteo nel centro di Viterbo: viabilità e divieti; Corteo Storico San Nicola 2026, al via i casting: selezioni in tutti e 5 i municipi; Viterbo celebra il 25 aprile con Resist 2026; Genova festeggia il 25 aprile: il programma ufficiale tra corteo e iniziative. Viterbo festeggia il dies natalis di Santa RosaSi è svolta questa sera a Viterbo, la processione del Dies Natalis di Santa Rosa. La manifestazione religiosa ha origine dal giorno della morte della santa bambina patrona di Viterbo, il 6 marzo 1251, ... ansa.it Il punto sui restauri di Santa Maria delle Fortezze a ViterboA causa dei bombardamenti nella Seconda guerra mondiale, dell’originale architettura della chiesa è rimasta integra solo la zona terminale delle navate, con le due absidi laterali e quella centrale ... ilgiornaledellarte.com Il weekend del 25 aprile a Genova! Corteo, sagre, Fiera di Santa Zita, musei aperti, commemorazioni, FlorArte, Vinicoli e altri eventi - facebook.com facebook