Bayern Monaco il rinnovo di Kane è la priorità | la strategia per trattenerlo

Il Bayern Monaco sta lavorando per rinnovare il contratto di Harry Kane, considerandolo una priorità dopo aver rinnovato con Dayot Upamecano. La società vuole che l’attaccante inglese rimanga nel club e continui a essere una figura centrale nella rosa. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è finalizzare il nuovo accordo nel più breve tempo possibile.

Il Bayern Monaco affina la strategia di crescita offensiva puntando sul rinnovo di Harry Kane, elemento chiave per il progetto sportivo delle prossime stagioni. Dopo la recente definizione dell’accordo con Dayot Upamecano, la dirigenza intensifica i contatti per garantire la permanenza dell’attaccante e assicurare continuità all’assetto della squadra. Le trattative mirano a chiarire rapidamente gli aspetti economici e personali che possono facilitare la chiusura dell’intesa. Il Bayern considera Harry Kane come riferimento tecnico e come figura capace di influire sull’organizzazione complessiva della squadra, con una leadership che resta centrale nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bayern Monaco, il rinnovo di Kane è la priorità: la strategia per trattenerlo Kane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarloDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato... Bayern Monaco, a che punto siamo per il rinnovo di Kane. Filtra questa sensazione per il prolungamento dell’attaccante inglesePellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in... Tutto quello che riguarda Bayern Monaco. Temi più discussi: ++ Champions: l'Atalanta con il Bayern Monaco agli ottavi ++; Bayern Monaco, panchina a Ibon Navarro in estate?; Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi: quando e dove vederla; Bild - Goretzka-Bayern, niente rinnovo: l'Inter si inserisce nella corsa per il colpo a zero. Kane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarlo. Occhio ai prossimi sviluppiKane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarlo. Occhio ai prossimi sviluppi Il Bayern Monaco ha un chiaro obiettivo per il mercato: il prolu ... calcionews24.com Il Bayern Monaco risolve il nodo Gnabry: c'è il rinnovo del tedesco fino al 2028La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Serge Gnabry ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Bayern Monaco. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, con l ... m.tuttomercatoweb.com MILAN E BAYERN MONACO IMBATTUTI FUORI CASA Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco. - facebook.com facebook Il #Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco. (opta) x.com