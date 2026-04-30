Nessun copione solo storie | Dinner Dialogues di SPellegrino cattura i legami veri e autentici che Lewis Hamilton e i suoi amici portano in tavola

S.Pellegrino ha lanciato una nuova campagna intitolata “Dinner Dialogues” che si concentra sui momenti di convivialità tra amici. Tra i protagonisti ci sono Lewis Hamilton e altri amici, che condividono storie e risate durante i pasti. La campagna si focalizza sui legami autentici e sul valore delle conversazioni genuine durante le cene. L’obiettivo è mostrare come la convivialità possa rafforzare le relazioni tra le persone.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE S.Pellegrino pone al centro della sua nuova campagna globale il concetto di “connessione significativa”, trasformando la sua bottiglia iconica in una serie di domande stimolanti, che prendono vita attraverso la conversazione spontanea di Lewis Hamilton con i suoi amici di una vita MILANO, 30 aprile 2026 PRNewswire — S.Pellegrino®, l’iconica acqua minerale frizzante italiana di alta qualità, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova campagna globale “Dinner Dialogues”, con protagonista il leggendario pilota Lewis Hamilton. S.Pellegrino è un brand da sempre associato alla tavola e a tutte le esperienze di vita significative e memorabili che si svolgono intorno ad essa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nessun copione, solo storie: “Dinner Dialogues” di S.Pellegrino cattura i legami veri e autentici che Lewis Hamilton e i suoi amici portano in tavola Notizie correlate Leggi anche: No Script, Just Stories: S.Pellegrino’s ‘Dinner Dialogues’ Captures the Real, Genuine Bonds that Lewis Hamilton and His Friends Bring to the Table Leggi anche: “Lewis Hamilton è innamorato pazzo di Kim Kardashian, gli amici sono sicuri: ha trovato finalmente l’anima gemella”. I rumors sulla coppia più invidiata Altri aggiornamenti Si parla di: Katia Follesa torna sul Nove, al via la terza stagione di ‘Comedy Match’; Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici – Diretta. Nessun copione, solo storie: Dinner Dialogues di S.Pellegrino cattura i legami veri e autentici che Lewis Hamilton e i suoi amici portano in tavolaS.Pellegrino pone al centro della sua nuova campagna globale il concetto di 'connessione significativa', trasformando la sua bottiglia iconica in una serie di domande stimolanti, che prendono vita att ... adnkronos.com