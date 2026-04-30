Commedia brillante in dialetto, di Gianni Clementi inserita nella Rassegna AMICINSCENA, organizzata per festeggiare 45 anni di attività della Compagnia Teatrale TRENTAMICIDELLARTE APS presentata con inserimenti comici in esclusiva.Biglietto: 8 euroPrenotazioni: 3483240213Info: 3292299637.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

NEMICI COME PRIMA compagnia dell'Armadillo

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