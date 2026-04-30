Nemici come prima

Da padovaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Commedia brillante in dialetto, di Gianni Clementi inserita nella Rassegna AMICINSCENA, organizzata per festeggiare 45 anni di attività della Compagnia Teatrale TRENTAMICIDELLARTE APS presentata con inserimenti comici in esclusiva.Biglietto: 8 euroPrenotazioni: 3483240213Info: 3292299637.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

NEMICI COME PRIMA compagnia dell'Armadillo

Video NEMICI COME PRIMA compagnia dell'Armadillo

Notizie correlate

“Nemici come prima”, esordio alla regia per Francesco Procopio in scena con Teresa Del VecchioDebutto alla regia di Francesco Procopio al Teatro Italia di Acerra (Campania), città in cui l’artista è nato e cresciuto.

“Nemici come prima”, col teatro di Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio la risata sconfina nell’animaDebutto alla regia di Francesco Procopio al Teatro Italia di Acerra (Campania), città in cui l’artista è nato e cresciuto.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Nemici come prima; Procopio e Del Vecchio, duetto d’autore per l’ultima notte del Pollino in Ribalta Festival; MOUSE P.I. For Hire: Guida Gumshoe in the Opera; Marilyn Manson e le suore, dura replica della Diocesi a Fabbri: Sconcerto e indignazione.

nemici come primaFrancesco Procopio torna al Troisi con Nemici come primaIl cliché è quello degli equivoci, della rivalità e delle situazioni paradossali che si intrecciano in una narrazione brillante, capace di suscitare allegria anche se non mancano velati spunti di rifl ... ecodellojonio.it

Digita per trovare news e video correlati.