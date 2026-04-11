Nemici come prima col teatro di Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio la risata sconfina nell’anima

Al Teatro Italia di Acerra, città natale dell’artista, è andato in scena il debutto alla regia di Francesco Procopio, accompagnato dalla collaborazione di Teresa Del Vecchio. Lo spettacolo intitolato “Nemici come prima” ha portato in scena una commedia che mescola humor e introspezione, con l’obiettivo di far ridere e riflettere sul rapporto tra i personaggi. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente nella sala campana.

Debutto alla regia di Francesco Procopio al Teatro Italia di Acerra (Campania), città in cui l’artista è nato e cresciuto. L’attore guida la storia di “Nemici come prima”, spettacolo di Gianni Clementi di cui ha curato l’ adattamento in compagnia di Francesco Bruzzo. Il suo è un esordio registico sorprendentemente maturo, capace di tenere insieme leggerezza e profondità con una misura rara. Procopio, reduce da recenti e significativi programmi televisivi, torna alla sua terra d’origine con un progetto che è, prima ancora che spettacolo, atto di restituzione. E proprio in questo ritorno si coglie la cifra più autentica della sua regia: una prossimità emotiva che rifugge ogni compiacimento e si traduce in una direzione degli attori attenta, calibrata, profondamente umana.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Nemici come prima”, col teatro di Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio la risata sconfina nell’anima Leggi anche: Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli protagonisti al Teatro Ricciardi Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri, Sabella e SardoUn viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari.