Al Teatro Italia di Acerra, in Campania, si è tenuto il debutto alla regia di Francesco Procopio, nato e cresciuto nella città. La rappresentazione si intitola “Nemici come prima” ed è interpretata da Teresa Del Vecchio. La commedia è la prima opera di Procopio come regista, presentata davanti al pubblico locale. La produzione ha coinvolto attori e personale del territorio, offrendo un’occasione di confronto artistico.

Debutto alla regia di Francesco Procopio al Teatro Italia di Acerra (Campania), città in cui l’artista è nato e cresciuto. L’attore guida la storia di “Nemici come prima”, spettacolo di Gianni Clementi di cui ha curato l’ adattamento in compagnia di Francesco Bruzzo. Il suo è un esordio registico sorprendentemente maturo, capace di tenere insieme leggerezza e profondità con una misura rara. Procopio, reduce da recenti e significativi programmi televisivi, torna alla sua terra d’origine con un progetto che è, prima ancora che spettacolo, atto di restituzione. E proprio in questo ritorno si coglie la cifra più autentica della sua regia: una prossimità emotiva che rifugge ogni compiacimento e si traduce in una direzione degli attori attenta, calibrata, profondamente umana.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Nemici come prima”, esordio alla regia per Francesco Procopio in scena con Teresa Del Vecchio

“Nemici come prima”, col teatro di Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio la risata sconfina nell’animaDebutto alla regia di Francesco Procopio al Teatro Italia di Acerra (Campania), città in cui l’artista è nato e cresciuto.

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