Manfredonia due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza

A Manfredonia, due ristoranti sono stati sanzionati dopo aver trovato prodotti ittici privi di documentazione attestante la provenienza. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato al sequestro di alcuni alimenti e alla contestazione delle violazioni. Le verifiche sono state condotte nell’ambito di controlli periodici sul rispetto delle normative sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

In particolare, i prodotti ittici rinvenuti risultavano sprovvisti di idoneidocumenti che permettessero la ricostruzione dell’intera filiera ittica. Nelcorso dell’ispezione i militari rinvenivano altresì un locale privo diautorizzazione sanitaria all’interno del quale erano presenti sei frigorifericontenenti circa 700 kg di prodotti alimentari. Al titolare dell’attività sono state comminate due sanzioni amministrative perun importo di circa 3.000,00 euro. Nel corso del secondo controllo, effettuato presso un altro ristorante dellazona, i militari rivenivano dei prodotti ittici privi di documento che neattestasse la provenienza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza Articoli correlati Prodotti ittici privi di tracciabilità: la finanza sequestra quasi 48 chili di merceIl sequestro di 47,8 chilogrammi di cibo e una sanzione amministrativa che può raggiungere i 4. Prodotti ittici privi di tracciabilità, maxi sequestro e multa a un ristorante di sushi di LivornoI carabinieri del Nas elevato una multa e sequestrato alimenti a un ristorante di sushi del centro città.