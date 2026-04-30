Nel corso della terza giornata della visita, i membri della famiglia reale hanno partecipato a un omaggio alle vittime dell’11 settembre, accompagnati da un’attrice nota. La visita si è protratta per quattro giorni, durante i quali sono stati svolti numerosi incontri ufficiali con figure politiche, rappresentanti del Congresso e organizzazioni benefiche, oltre a momenti di ricevimento e cene ufficiali.

X U n tour estenuante, quattro giorni di impegni e appuntamenti continui, incontri con Donald Trump e rappresentanti del Congresso ed enti di beneficenza, cene e ricevimenti. Per non parlare del lungo viaggio in aereo e del jet lag. Se Camilla sopporta tutto con la sua solita verve stoica, re Carlo comincia a non poterne più. Tanto che ieri, nella terza giornata e a New York per la seconda tappa della visita di Stato, il sovrano se ne è uscito con un ironico: «Oh, no, non un altro discorso.». Sarah Jessica Parker e l’abito di seconda mano per incontrare la regina Camilla X Il galà artistico di Carlo e Camilla a New York. Ieri sera, Carlo e Camilla hanno accolto decine di star al ricevimento annuale del King’s Trust, la charity del re dedicata ai giovani imprenditori, che si è tenuto presso Christie’s, a Manhattan.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel terzo giorno della visita, Carlo e Camilla hanno reso omaggio alle vittime dell’11 settembre. E, con loro, Sarah Jessica Parker

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