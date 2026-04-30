Nel tepore del ballo intervista a Pupi Avati | Il dolore è un fondamento dell' identità

Durante un'intervista, un regista ha parlato del suo nuovo film, sottolineando come il dolore rappresenti un elemento centrale nell'identità umana. Ha anche espresso il desiderio che le persone riescano a superare l'omologazione, tornando a sentirsi più libere. L'intervista si è svolta nel contesto di un evento legato alla presentazione del film, dove il regista ha condiviso alcune riflessioni sul suo lavoro e sulla società.

"Auguro alle persone di uscire da dall'omologazione, tornando così a essere libere", spiega il regista alla stampa presentando il film. Protagonista Massimo Ghini. "Ho fatto delle cose per la tv, ma preferisco dimenticarle". Inizia così la conferenza de Nel tempore del ballo. Pupi Avati, rispondendo a chi gli chiede come abbia indirizzato una fatidica scena, non ci gira attorno, sfoderando il suo caustico e sferzante umorismo. "Facendo questo lavoro da sessant'anni, mi sono accorto che in un programma televisivo ci sono degli obblighi di regia", spiega l'autore. "è il backstage di un programma che mi interessa maggiormente, nel quale si mescolano la cattiveria e la bontà".🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nel tepore del ballo, intervista a Pupi Avati: "Il dolore è un fondamento dell'identità" Notizie correlate ‘Nel tepore del ballo’: il trailer del nuovo film di Pupi AvatiSarà presentato in anteprima al BIF&ST e arriverà al cinema il 30 aprile con 01 Distribution Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati. Dal 30 aprile al cinema Nel tepore del ballo, di Pupi Avati: ecco cosa racconta(askanews) – Pupi Avati torna al dramma intimista con Nel tepore del ballo, nei cinema dal 30 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nel tepore del ballo - Film (2026); ‘Nel tepore del ballo’, a Jesolo il re-innamoramento della vita secondo Avati; Nel tepore del ballo, di Pupi Avati; Nel tepore del ballo, tutto sul nuovo film di Pupi Avati in arrivo. Nel tepore del ballo, trama e cast del nuovo film di Pupi Avati al cinema dal 30 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Nel tepore del ballo, trama e cast del nuovo film di Pupi Avati al cinema dal 30 aprile ... tg24.sky.it Nel tepore del ballo, intervista a Pupi Avati: Il dolore è un fondamento dell'identitàAuguro alle persone di uscire da dall'omologazione, tornando così a essere libere, spiega Pupi Avati alla stampa presentando il suo ultimo film, Nel tepore del ballo. Protagonista Massimo Ghini. movieplayer.it I protagonisti de #NelTeporeDelBallo hanno un messaggio per voi! Un film di grande intensità, un cast straordinario e Pupi Avati che torna al suo sguardo più profondo. Dal 30 aprile solo al cinema. Con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana de Sio, Lina Sa - facebook.com facebook Un successo costruito negli anni, una caduta improvvisa e un passato che torna a chiedere il conto. Il conduttore Gianni Riccio affronta scandali e un amore mai dimenticato, in una storia attraversata da ferite e rinascita. #NelTeporeDelBallo, di Pupi Avati, dal x.com