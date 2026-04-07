Mathias cade sugli sci e muore a 12 anni papà Alberto | Continuerà a vivere donati gli organi

Il mondo dello sport romagnolo piange la perdita di un bambino di 12 anni, deceduto oggi a causa di una caduta sugli sci avvenuta sulla pista Valbonetta a San Martino di Castrozza. La famiglia ha confermato che il padre ha deciso di donare gli organi del ragazzo, che aveva appena iniziato a praticare lo sport invernale. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Ravenna, 7 aprile 2026 – Il mondo dello sport romagnolo è in lutto per la morte di Mathias Tonti, 12 anni, di Cesena, deceduto oggi a seguito di una caduta sugli scii a San Martino di Castrozza, lungo la pista Valbonetta. Mathias giocava nelle giovanili Volley Club Cesena, era uno spettatore fisso della Consar Ravenna, amava lo scii e il motosport, sport in cui il padre lavora come consulente. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Francesco Pio Bassi, giovane calciatore morto a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazzi Il dolore del padre: “Era un ragazzo speciale”. Il padre Alberto Tonti, ha scritto in un post sui social: “Con immenso dolore comunichiamo che oggi, alle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mathias cade sugli sci e muore a 12 anni, papà Alberto: “Continuerà a vivere, donati gli organi” Muore a 12 anni dopo un incidente sugli sci: la città piange il giovane MathiasLo studente cesenate non ce l'ha fatta dopo l'incidente a San Martino di Castrozza. Tragedia sugli sci, muore a soli 12 anni: dolore profondo per la scomparsa di MathiasEra stato giocatore della Porto Robur Costa: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club” Una notizia... Addio a Mathias Tonti: il dodicenne di Cesena morto sugli sci dona gli organiLa comunità di Cesena piange Mathias Tonti, 12 anni, scomparso dopo un incidente a San Martino di Castrozza. L'ultimo gesto d'amore: la donazione degli organi. livingcesenatico.it Tragedia sulle piste: muore a 12 anni Mathias Tonti, il cordoglio del Porto Robur Costa 2030Profondo cordoglio per la scomparsa di Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni residente a Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci ... ravennanotizie.it