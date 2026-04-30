Nel campo politico si discute di primarie, anche se le elezioni politiche sono previste tra più di un anno, a meno che la legislatura non finisca prima. Attualmente si lavora sulla definizione del programma e sulla scelta dei partiti che lo sosterranno. La decisione sul candidato premier potrebbe arrivare tramite le primarie o a seguito di una consultazione tra i partiti della coalizione di centrosinistra.

Mettere a punto il programma, stabilire quali partiti lo sottoscrivono e infine individuare il candidato premier, attraverso le primarie oppure al termine di una consultazione politica fra i partiti della coalizione progressista. Tutto semplice e chiaro. Persino scontato. Sulla carta, però. Difatti le cose stanno andando all’opposto. Nonostante gli impegni assunti all’indomani del referendum vittorioso e l’invito perentorio dei milioni di elettori che avevano consentito la vittoria del No, ovvero non litigate sul nome del candidato premier. Non spaccatevi. Non distruggete la dote politica appena raccolta. Non sbaragliate le regole che voi stessi vi siete appena dati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel campo largo si parla di primarie, ma alle politiche manca più di un anno. Sempre che la legislatura arrivi alla fine

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