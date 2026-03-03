Primarie nel Campo largo Il sì di Schlein e i mal di pancia dem

La segretaria democratica ha annunciato la sua intenzione di partecipare alle primarie della coalizione. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del partito, con alcuni esponenti che esprimono dubbi e frizioni. La candidatura di Schlein apre ufficialmente il confronto tra i vari candidati, mentre i membri del partito continuano a discutere sulle possibili alleanze e strategie da adottare.

"Pronta a concorrere alle primarie di coalizione", si dichiara la segretaria dem Elly Schlein. "Tanti auguri", le mandano a dire coloro che dall'interno del suo stesso partito temono che le primarie lasceranno sul campo "morti e feriti", dato che potrebbero non bastare a mitigare la risaputa avversione del leader 5 Stelle Giuseppe Conte nei riguardi della possibilità che la segretaria Pd concorra alla premiership per il centrosinistra. Un conflitto così annunciato e lacerante che potrebbe appunto imporre la ricerca di una indispensabile figura unificante – il nome sulla bocca di tutti è quello della sindaca di Genova Silvia Salis, da sempre avversa alle primarie –, ma che comunque è demandato a dopo il referendum.