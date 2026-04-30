Manca ancora l’ufficialità. Ma dal 2027 Pecco Bagnaia sarà pilota ufficiale del team Aprilia MotoGP. Il 29enne pilota di Chivasso, dal 2021 nel team ufficiale Ducati Corse con cui ha conquistato due titoli mondiali nel 2022 e 2023, ha optato per l’approdo alla corte di Noale, un nuovo capitolo della sua carriera in MotoGP. Con l’addio a Ducati a fine stagione, Bagnaia dovrà congedarsi anche da alcune figure chiave che hanno ricoperto un ruolo importante nel suo percorso in MotoGP. Il riferimento, in primis, è al suo capotecnico Cristian Gabarrini, ingegnere di grande esperienza, già noto per aver lavorato con campioni come Casey Stoner e Jorge Lorenzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nel 2027 Bagnaia in Aprilia sarà seguito da "radar" Romagnoli

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