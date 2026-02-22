Bagnaia all' Aprilia nel 2027 ma prima un anno da separato in casa con Marquez davanti Che clima ci sarà?

Pecco Bagnaia si trasferirà all’Aprilia nel 2027, dopo un anno vissuto in tensione con Ducati, dove Marquez domina la scena. La decisione arriva a sorpresa, poiché il pilota italiano ha mostrato determinazione nel rinnovare il contratto, ma le divergenze con il team hanno reso inevitabile il cambiamento. La situazione crea un clima di incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre i preparativi per il trasferimento iniziano a prendere forma.

L'effetto domino è stato immediato. La notizia del rinnovo di Marc Marquez con la Ducati e poi quella del passaggio di Francesco Bagnaia all’Aprilia dal 2027. La conferma dello spagnolo e l’addio dell’italiano al team di Borgo Panigale a questo punto erano abbastanza prevedibili. Però, nel caso di Pecco, colpisce la tempistica: annunciare la separazione con un anno di anticipo significa vivere l’intera ultima stagione in rosso da pilota destinato ad andarsene e dunque, in un certo senso, da separati in casa. Era capitato anche a Lewis Hamilton, quando fu ufficializzato (inizio 2024) il suo passaggio dalla Mercedes alla Ferrari, che si sarebbe concretizzato solo 12 mesi dopo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaDopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.

Bonus casa per il 2026: -50% sulla prima abitazione. Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicatoLa Manovra 2026 introduce un bonus del 50% sulla prima abitazione, segnando una svolta nelle agevolazioni fiscali per le case degli italiani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bagnaia nel 2027 passerà all'Aprilia: Ho deciso d'istinto, nei prossimi giorni saprete tutto; Bagnaia all'Aprilia dal 2027: Ho deciso d'istinto, fra poco saprete tutto. E Ducati punta Acosta; Bagnaia lascia la Ducati. Ad un passo dal sì all'Aprilia; MotoGP, Bagnaia ha scelto Aprilia: accordo in vista per il 2027.

Bagnaia verso l'Aprilia nel 2027. Ho deciso, nei prossimi giorni saprete tuttoUltimi test in Thailandia prima del mondiale. Decisione d'istinto. Pesa l'ingombrante presenza di Marc Màrquez alla Ducati. E ... rainews.it

Bagnaia nel 2027 passerà all'Aprilia: Ho deciso d'istinto, nei prossimi giorni saprete tuttoDopo i due Mondiali vinti con la Ducati e la difficile convivenza con Marquez, Pecco ha scelto il team di Noale dove troverà l'amico Bezzecchi ... msn.com

L’intesa tra Bagnaia e Aprilia Racing viaggerebbe su un biennale 2027-2028, con opzione per un terzo anno - facebook.com facebook

Bagnaia nel 2027 passerà all'Aprilia: "Ho deciso d'istinto, nei prossimi giorni saprete tutto" x.com