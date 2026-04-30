Nei playoff attivo l’Instant Replay sin dai quarti di finale

Per la prima volta nei playoff di Serie A2, la tecnologia dell’Instant Replay sarà utilizzata a partire dai quarti di finale. La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato questa novità, che interesserà tutte le gare della fase eliminatoria. La decisione riguarda l’applicazione di questa tecnologia per monitorare le azioni in tempo reale e supportare le decisioni degli arbitri durante le partite.

La Lega Nazionale Pallacanestro comunica che, per la prima volta, per tutte le gare dei playoff di Serie A2, a partire dai quarti di finale, sarà applicata la tecnologia dell’ Instant Replay. In questa stagione la tecnologia che permette di rivedere al video le azioni dubbie sulle quali gli arbitri possono cambiare la loro decisione era già stata utilizzata lo scorso marzo, in occasione della Final Four di Coppa Italia di serie A2, a Rimini. L’addizione dell’Instant Replay va letta sia come strumento a supporto per le squadre, che come per la componente arbitrale chiamata a dirigere le partite. Questo conferma quanto già in utilizzo dal 2017...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nei playoff attivo l’Instant Replay sin dai quarti di finale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento Nadalini nei 1500, al via i quarti di finale nei 500 maschili Playoff, quarti di finale Gara 1: per la Consar una vittoria per MathiasFinisce tra gli applausi scroscianti del Pala De Andrè con tutti i giocatori e lo staff della Consar che vanno ad abbracciare commossi Tamara e...