Durante i Mondiali di short track del 2026, Nadalini ha conquistato il terzo posto nei 1500 metri, ottenendo così il secondo posto nel podio. Al momento, non è ancora qualificato per le semifinali, che si svolgeranno a breve. Contestualmente, sono iniziati i quarti di finale nei 500 metri maschili, con atleti pronti a sfidarsi per l’accesso alle successive fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07 Terzo posto conquistato all’ultimo per Nadalini che per il momento non è qualificato per la semifinale. L’azzurro si mette in attesa di conoscere i tempi per il ripescaggio. 20.08 Parte in quinta posizione Nadalini, deve rincorrere una qualificazione complicata. 20.07 Parte la gara, forza Thomas! 20.06 In seconda batteria c’è Nadalini, fresco di argento nei 1500 metri. Insieme a lui Dubois, Bohro, Desmet e Jasic. 20.05 Vince Dandjinou, davanti ad Heo e Pigeon. Cade invece il lettone Berzins. 20.04 Partenza ottima del canadese che gareggia con Berzins, Heo, Pigeon e Andermann. 20.03 Passiamo ai 500 metri uomini, con la prima batteria dei quarti di finale che non vede italiani in scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento Nadalini nei 1500, al via i quarti di finale nei 500 maschili

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