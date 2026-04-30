Un consigliere di un noto infettivologo statunitense, coinvolto nella gestione della risposta alla pandemia, si trova sotto inchiesta per aver nascosto dati riguardanti l’origine del virus. L’accusa riguarda comunicazioni relative ai test sui coronavirus condotti a Wuhan e finanziati con fondi pubblici. Le indagini si concentrano sulle modalità con cui sono state gestite e divulgate le informazioni durante il periodo più critico della crisi sanitaria.

Incriminato un consigliere dell’infettivologo Usa che ha diretto la risposta alla pandemia. È accusato di aver occultato informazioni sull’origine dell’agente, in particolare comunicazioni relative ai test sui coronavirus finanziati con fondi federali e condotti a Wuhan. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un ex consigliere senior del dottor Anthony Fauci per aver presumibilmente occultato e distrutto documenti sulle origini della pandemia. A carico di David Morens, 78 anni, ex funzionario del National institute of allergy and infectious diseases (Niaid), i capi d’imputazione sono pesanti. Vanno dalla distruzione, alterazione o falsificazione di documenti in indagini federali al favoreggiamento.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nei guai l’uomo di Fauci: celati dati sul Covid

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