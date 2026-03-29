Una vittima di Jeffrey Epstein ha presentato una causa collettiva contro Google, sostenendo che la funzione AI Mode avrebbe condiviso informazioni sensibili di sopravvissute allo sfruttamento sessuale. Secondo le accuse, i dati personali sarebbero stati divulgati senza autorizzazione, sollevando questioni sulla gestione della privacy da parte dell’azienda. La vicenda coinvolge anche l’utilizzo di intelligenza artificiale e la protezione delle vittime di abusi.

Una vittima di Jeffrey Epstein ha avviato una class action contro Google, accusando la funzione AI Mode di aver diffuso dati personali sensibilissimi delle sopravvissute al traffico sessuale. Secondo la denuncia depositata in California, l’intelligenza artificiale del colosso tech avrebbe reso pubblici nomi, indirizzi e persino link diretti per inviare email alle vittime, nonostante le ripetute segnalazioni di violazione della privacy. Il caso solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità dei motori di ricerca moderni, che non si limitano più a indicizzare siti, ma generano contenuti autonomamente. Tutto ha avuto inizio tra la fine del... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “L’IA mi ha dato l’indirizzo”: Google nei guai per aver “svenduto” i dati segreti delle vittime di Epstein

Articoli correlati

Leggi anche: Giovani si suicidano dopo aver chattato con l'IA: Google e Character AI scelgono la transazione dopo le cause delle famiglie

Segreti Google rubati: 3 ingegneri accusati di spionaggio, datiTre ingegneri della Silicon Valley, tra cui due ex dipendenti di una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, sono stati incriminati negli...

Una selezione di notizie su L'IA mi ha dato l'indirizzo Google nei...

Temi più discussi: Blog | Google Earth diventa il sistema operativo del mondo: 5 punti per capire la svolta; Google semplificherà il passaggio da ChatGPT a Gemini: ecco come; Intelligenze Artificiali: le cinque maggiori a confronto; Dipendenza da social, chi è la ragazza che ha inchiodato Meta e Google.

Belinelli: Ho interrogato l’IA sulla mia carriera: mi ha sempre dato la risposta giustaL’ex cestista fra gli ospiti dell’incontro C’è una sola intelligenza artificiale. Sul palco anche il filosofo Vito Mancuso: Potete non credere in dio, ma ... bologna.repubblica.it

Prof mi ha dato 0 perché pensava il compito fosse scritto con l’IAUna studentessa americana è diventata protagonista di un video virale su TikTok dopo aver raccontato di aver passato ore a completare un compito solo per ricevere uno zero dal professore. L’insegnante ... 105.net