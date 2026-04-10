Nel pomeriggio di ieri a Paduli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo sospettato di aver truffato anziani attraverso la tecnica del finto nipote, una delle modalità più diffuse per raggirarli. L’intervento è avvenuto dopo alcune denunce di persone che avevano ricevuto telefonate con richieste di denaro o informazioni personali. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo e sequestrato alcuni oggetti ritenuti collegati all’indagine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pomeriggio di tensione a Paduli, dove un cittadino straniero è stato fermato dai Carabinieri perché sospettato di aver messo a segno una delle più diffuse truffe ai danni di persone fragili. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – in compagnia di un complice – sarebbe riuscito a farsi aprire la porta di un’abitazione nel centro del paese utilizzando la ormai nota scusa del “nipote nei guai”, bisognoso di denaro per evitare problemi con la giustizia. Una storia costruita ad arte che avrebbe convinto i proprietari di casa, poi rivelatasi fatale. Approfittando della fiducia e di un momento di distrazione, il malvivente sarebbe riuscito a impossessarsi di oggetti di valore, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Tuo nipote è nei guai”: anziani raggirati e derubati, fermato un uomo a Paduli

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"Mio caro nipote, anche oggi per la Santa Pasqua esponi il Tricolore e accendi una candela in segno di ricordo di tuo nonno, soldato italiano della Grande Guerra. Che quella piccola fiamma splenda per tutti i miei compagni che morirono su quelle montagne, - facebook.com facebook