Negozi violano regolamento comunale per la tutela degli animali Bassano M5S | Serve una svolta più controlli

Nella città di Bassano alcuni negozi sono stati trovati a violare le norme comunali sulla tutela degli animali. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto un aumento dei controlli per garantire l’applicazione delle regole esistenti. A Salerno, invece, da circa dodici anni è in vigore un regolamento che vieta l’abbandono e l’avvelenamento degli animali, prevedendo sanzioni per chi non rispetta tali disposizioni.