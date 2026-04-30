Negozi violano regolamento comunale per la tutela degli animali Bassano M5S | Serve una svolta più controlli
Nella città di Bassano alcuni negozi sono stati trovati a violare le norme comunali sulla tutela degli animali. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto un aumento dei controlli per garantire l’applicazione delle regole esistenti. A Salerno, invece, da circa dodici anni è in vigore un regolamento che vieta l’abbandono e l’avvelenamento degli animali, prevedendo sanzioni per chi non rispetta tali disposizioni.
A Salerno esiste un regolamento per la tutela degli animali da circa dodici anni. Un documento che potrebbe essere un valido strumento per i tanti cittadini amanti dei cani e dei gatti, considerando che punisce ulteriormente gli avvelenamenti e gli abbandoni, vieta che gli animali vengano dati in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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