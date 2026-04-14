Regolamento animali e pronto soccorso veterinario | Bassano M5S replica a De Luca e ai suoi candidati

Nadia Bassano, candidata del Movimento Cinque Stelle, ha risposto alle dichiarazioni di alcuni candidati civici e dello stesso candidato sindaco riguardo al regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione e alla proposta di istituire un pronto soccorso veterinario. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione pubblica durante la campagna elettorale, con il focus sulla gestione dei servizi dedicati agli animali nel territorio.

Dopo le dichiarazioni di candidati civici che appoggiano Vincenzo De Luca e dello stesso candidato sindaco, sul regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione e sull'ipotesi di un pronto soccorso veterinario, Nadia Bassano, candidata con il Movimento Cinque Stelle a sostegno di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Pizza solidale per i diritti degli animali, presente anche Vincenzo De Luca: "Sí a un pronto soccorso veterinario"Boom di presenze, ieri sera, presso Granammare, sul cuore del lungomare cittadino, in occasione della “pizza solidale” promossa dal gruppo Prossima... “Un Pronto soccorso veterinario h24”, la proposta a SassariSassari potrebbe presto dotarsi di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24.