Negli ultimi mesi, l’attrice e regista è stata vista con un aspetto più magro rispetto al passato. Durante la serata di apertura del San Francisco International Film Festival, ha partecipato a un’intervista per promuovere il suo nuovo film. Il video dell’intervista è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione dei fan e dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulle sue condizioni.

C osa succede a Olivia Wilde? Durante la serata inaugurale del San Francisco International Film Festival per promuovere il suo ultimo film The Invite, l’attrice e regista è apparsa in un’intervista diventata immediatamente virale. Il motivo? Un volto apparso ai più estremamente scavato e lineamenti così affilati da risultare quasi “alieni”. Torna così alla ribalta l’ipotesi “Ozempic Face”, fenomeno sempre più frequente sui red carpet internazionali. "Ozempic Face", le star prima e dopo. guarda le foto Olivia Wilde è finita nella “trappola” dell’Ozempic Face?. Ma cosa si intende esattamente per Ozempic face? Si tratta di quell’effetto “svuotato” e precocemente invecchiato causato dalla perdita di peso repentina dovuta ai farmaci a base di semaglutide.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Negli ultimi mesi è apparsa sempre più magra. E la sua ultima video intervista preoccupa i fan

Notizie correlate

Leggi anche: Tom Cruise con Digger affronta la sua commessa più grande negli ultimi 20 anni

Courier: ” Medvedev sta lavorando per essere più aggressivo. Il russo è migliorato negli ultimi mesi”Il torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, al primo successo in California.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’elettricità della Spagna è un modello?; È sempre Cartabianca: Giorgia Meloni su Trump negli ultimi mesi Video; Ultimi mesi di Pnrr, promossi e bocciati; Latte Trento, più ricavi ma negli ultimi mesi calano i consumi: Fare sistema per affrontare il periodo storico che stiamo vivendo.

Beatrice Venezi al contrattacco: «Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi»La direttrice d'orchestra chiede chiarimenti alla Fenice per il licenziamento. «Mi astengo da ogni commento sull'eleganza della forma» ... vanityfair.it

Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesiL'istituzione veneziana ha interrotto ogni futura collaborazione con la 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1° ottobre 2026. adnkronos.com

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe rivolte agli utenti bancari, volte a svuotare i conti correnti o a far trasferire somme di denaro ingenti mediante bonifici istantanei o urgenti. Questi raggiri sono sempre più sofisticati e pericolosi. Il primo contatto avvie - facebook.com facebook

Il retroscena: #Palladino- #Atalanta, cosa è cambiato negli ultimi due mesi x.com