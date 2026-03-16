Dopo il torneo ATP di Indian Wells, vinto da Jannik Sinner, si parla di un cambiamento nel gioco di Medvedev. Secondo Courier, il russo sta cercando di essere più aggressivo e ha mostrato miglioramenti nelle ultime settimane. La sua strategia sembra evolversi, mentre il torneo si conclude con il successo dell’italiano.

Il torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, al primo successo in California. A destare grande scalpore è stata però la prova con cui Daniil Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale imponendosi in due set. Jim Courier si è detto molto sorpreso dalla prestazione offerta in semifinale da Daniil Medvedev che ha eliminato Carlos Alcaraz: “ Sapevo che avrebbe giocato così fin dall’inizio della partita, ma non pensavo che ci sarebbe riuscito così bene. Non ha sbagliato nulla “. L’ex numero 1 del mondo e quattro volte vincitore di tornei del Grande Slam, oggi commentatore per Tennis Channel, ha condiviso le sue impressioni dopo quella che è stata una vera dimostrazione di forza da parte del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Courier: ” Medvedev sta lavorando per essere più aggressivo. Il russo è migliorato negli ultimi mesi”

Articoli correlati

Tre dei più potenti eroi Marvel sono stati tutti introdotti negli ultimi nove mesi“Chi è l’Avenger più forte?” non è solo un argomento di discussione per i fan del Marvel Cinematic Universe, ma anche per i personaggi che popolano...

Leggi anche: Lonardo: "E’ stato davvero bello tornare . In questi mesi credo di essere migliorato"

Tutti gli aggiornamenti su Courier Medvedev sta lavorando per...

Courier: Medvedev sta lavorando per essere più aggressivo. Il russo è migliorato negli ultimi mesiIl torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, al primo successo in California. A ... oasport.it

Jim Courier spiega il motivo per cui Daniil Medvedev è tornato molto competitivoLanalisi dellex numero 1 del mondo sullavvio di 2026 di Daniil Medvedev ... msn.com