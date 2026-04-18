Tom Cruise con Digger affronta la sua commessa più grande negli ultimi 20 anni

Tom Cruise si prepara ad affrontare la sua sfida più grande negli ultimi vent’anni, lavorando con Digger su un progetto di grande rilevanza. La collaborazione tra i due rappresenta un passo importante nella carriera dell’attore, che negli ultimi tempi ha mostrato grande attenzione verso nuove produzioni e ruoli differenti. La notizia ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, curiosi di scoprire come si svilupperà questa collaborazione.

Tom Cruise non è certo nuovo alle trasformazioni. Dopotutto, la sua stravagante immagine pubblica si adatta perfettamente all’impegno richiesto da ruoli bizzarri come quello di Les Grossman, il produttore cinematografico irascibile e maniacale di Tropic Thunder, che indossava protesi da molestatore sessuale e un costume da ciccione. L’attore ama osare in grande stile e, difficilmente, si può dire che abbia una zona di comfort, avendo regolarmente rischiato la vita per il suo amore verso il cinema. (Vedi: ogni volta che si è aggrappato a un aereo o si è lanciato in moto dal bordo di una scogliera, nella saga Mission: Impossible.) A pensarci bene, quindi, il ruolo di Tom Cruise da protagonista apparentemente fuori di testa in Digger, il prossimo film dell'autore di Birdman Alejandro G.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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