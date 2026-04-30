Recentemente, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha depositato le motivazioni della sentenza di ottobre scorso riguardante le condanne per gli omicidi di mafia avvenuti nel 1992 in provincia di Reggio Emilia. Le decisioni riguardano i responsabili di quegli omicidi, con un inasprimento delle pene. Tra le accuse emerge anche una richiesta di uccidere un uomo, fatta da un esponente di spicco della ‘ndrangheta agli affiliati di Quarto Oggiaro.

Sono state depositate in questi giorni, dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, le motivazioni della sentenza emessa nell’ottobre scorso, che inasprisce le pene per i responsabili degli omicidi di mafia commessi in provincia di Reggio Emilia nel 1992. Tre ergastoli (Nicolino Grande Aracri, Antonio Ciampà e Angelo Greco) e una condanna a 18 anni (Antonio Lerose). Il processo prese avvio nel 2019 presso il Tribunale di Reggio, grazie alle nuove rivelazioni rese durante il processo Aemilia dai collaboratori di giustizia Antonio Valerio e Angelo Salvatore Cortese. La Procura Distrettuale Antimafia, con la sostituta procuratrice Beatrice Ronchi, riaprì di conseguenza le indagini portando a giudizio nomi importanti delle famiglie di ‘ndrangheta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, la guerra dimenticata in Emilia: “Grande Aracri chiese di uccidere Bellini agli amici di Quarto Oggiaro”

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Si parla di: 'Ndrangheta, la guerra dimenticata del 1992 in Emilia. E Grande Aracri chiese di uccidere Bellini.

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