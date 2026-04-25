Da oltre tre decenni, una banda di rapinatori opera nella zona di Quarto Oggiaro, coinvolta in diversi colpi tra cui quello alle Poste di Erba. Tra i membri del gruppo c’è Donato Montemitro, che il 22 novembre prossimo compirà 53 anni. Il suo primo arresto per stupefacenti risale all’11 novembre 1994. La loro attività criminale si estende nel tempo e coinvolge vari episodi di furto e rapina.

Sono su piazza da 30 anni. Una vita da rapinatori. Con base a Quarto Oggiaro. Prendiamo Donato Montemitro, che il 22 novembre compirà 53 anni: il primo precedente per stupefacenti risale all’11 novembre 1994. Ne seguiranno molti altri: sequestro di persona e rapina nel 1999; danneggiamento, produzione e traffico di droga e rapina nel 2002; altra rapina nel 2007; evasione nel 2008; ricettazione, sequestro di persona e rapina a mano armata nel 2010 a Novate Milanese; furto in abitazione, rapina a mano armata e ricettazione nel 2017. Le cronache raccontano che una volta rubò un carro funebre davanti alla camera mortuaria dell’ospedale di Legnano per scappare dopo un colpo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trent’anni da rapinatori. La gang di Quarto Oggiaro e il colpo alle Poste di Erba

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