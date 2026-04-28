Nella notte del 28 aprile, i playoff NBA hanno visto OKC ottenere una vittoria contro i Suns con il punteggio di 131-122, mentre Denver ha superato Minnesota 125-113. OKC ha conquistato il successo in casa contro i Phoenix, mentre Denver ha ottenuto la vittoria in trasferta contro i Timberwolves. Entrambe le partite hanno avuto un impatto sui risultati della prima fase dei playoff.

? Cosa sapere OKC batte Phoenix 131-122 e Denver supera Minnesota 125-113 nella notte del 28 aprile.. I Thunder avanzano al secondo turno mentre i Nuggets accorciano lo svantaggio in serie.. Nella notte del 28 aprile 2026, gli Oklahoma City Thunder hanno sancito il proprio passaggio al secondo turno dei playoff NBA battendo i Phoenix Suns per 131-122, mentre a Denver i Nuggets hanno riaperto le proprie possibilità di avanzata superando i Minnesota Timberwolves con un netto 125-113. Il dei playoff si è arricchito di nuovi equilibri e verdetti definiti, con tre sfide che hanno offerto risposte diverse in termini di gerarchie e tenacia. Mentre...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff NBA: OKC travolge i Suns, Denver risponde con Jokic

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