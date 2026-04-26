Edwards ko? Ci pensa Dosunmu Minnesota schiaccia Denver | furia Jokic finisce in rissa Knicks rinati

Nella notte di basket, Minnesota ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Denver, grazie ai 43 punti di Dosunmu. La partita è stata segnata anche da una rissa tra Jokic e alcuni avversari, mentre i Knicks sembrano aver ritrovato la forma. Sia Ant che DiVincenzo sono usciti subito per infortunio, lasciando spazio a nuove rotazioni. La serie tra le due squadre si trova ora sul 3-1 per i Timberwolves.

Nonostante gli infortuni di DiVincenzo (lesione al tendine d'Achille, playoff finiti) e Edwards i Timberwolves riescono ad avere la meglio sui Nuggets anche in gara-4 con 43 punti di Ayo Dosunmu. Furia Jokic che nel finale si è infuriato con Jaden McDaniels e lo ha affrontato vicino alla panchina: espulso insieme al lungo dei Wolves Randle dopo la mega rissa che si è creata. Con la prima tripla doppia nei playoff Karl-Anthony Towns lancia i New York Knicks nel successo per 114-98 sugli Atlanta Hawks. La risposta che i tifosi dei Knicks attendevano arriva in gara-4. New York difende alla grande, prende il possesso del match nel finale del primo quarto e tiene a distanza gli altalenanti Hawks, che a livello offensivo fanno una fatica incredibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards ko? Ci pensa Dosunmu, Minnesota schiaccia Denver: furia Jokic, finisce in rissa. Knicks rinati Notizie correlate Leggi anche: Super Jokic non basta: Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver. Knicks, ko coi Clippers Gobert cancella due volte Jokic: che stoppate in Minnesota-DenverGli highlights delle tre partite di playoff Nba della notte: Atlanta-New York 109-108, Toronto-Cleveland 126-104, Minnesota-Denver 113-96. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Edwards ko? Ci pensa Dosunmu, Minnesota schiaccia Denver: furia Jokic, finisce in rissa. Knicks rinati. Edwards ko? Ci pensa Dosunmu, Minnesota schiaccia Denver: furia Jokic, finisce in rissa. Knicks rinatiNonostante gli infortuni di DiVincenzo (lesione al tendine d'Achille, playoff finiti) e Edwards i Timberwolves riescono ad avere la meglio sui Nuggets anche in gara-4 con 43 punti di Ayo Dosunmu. gazzetta.it La Virtus a Udine si salva al supplementare: ci pensa EdwardsCapottata fuori strada a Valencia e a Parigi, la Virtus trova a Udine la prima vittoria esterna stagionale, strappandola al supplementare, lungo tortuosità inenarrabili. La vince Edwards, con 6 punti ... bologna.repubblica.it