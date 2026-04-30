Naufragio sul Lago Maggiore | missione AISE-Mossad contro l’Iran

Il 28 maggio 2023, un battello chiamato Goduria è affondato sul Lago Maggiore, provocando la morte di quattro persone. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle attività di intelligence condotte da agenzie nazionali e straniere. Secondo fonti ufficiali, ci sarebbero state operazioni congiunte tra l’AISE e il Mossad in relazione a questioni legate all’Iran, che avrebbero coinvolto anche questa vicenda. Al momento, le autorità stanno svolgendo indagini per chiarire le cause del naufragio.

?? Cosa sapere Il 28 maggio 2023 quattro persone muoiono nel naufragio del battello Goduria sul Lago Maggiore. Il Mossad conferma che l'operativo M partecipava a una missione AISE contro l'Iran. Il 28 maggio 2023, una violenta perturbazione sul Lago Maggiore ha causato il ribaltamento del battello Goduria nei pressi di Lisanza, uccidendo quattro persone tra cui due agenti dell'AISE e un operativo del Mossad. L'imbarcazione da 16 metri, che aveva lasciato il cantiere Piccaluga di Sesto C .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naufragio sul Lago Maggiore: missione AISE-Mossad contro l’Iran Spia del Mossad morta sul Lago Maggiore: ora è ufficiale quale fosse la sua missione Notizie correlate L’ombra dell’Iran sul naufragio degli “007” sul Lago Maggiore: il Mossad smonta la tesi dell’incidente dovuto al meteoSpunta una clamorosa rivelazione nella vicenda del naufragio del battello “Goduria” di due anni fa, sul lago Maggiore. L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il naufragio sul Lago Maggiore che svelò l’agente segreto M e le operazioni del Mossad contro l’Iran; Rivelati nuovi dettagli sullo strano naufragio di 007 italiani e israeliani nel lago Maggiore; Lo 007 israeliano morto sul lago Maggiore mentre preparava azioni contro l'Iran: la rivelazione del capo del Mossad; I misteri del Lago Maggiore: il naufragio, gli 007 e quell'atto stipulato ad Alessandria. Dietro il naufragio del battello Goduria sul Lago Maggiore una operazione di intelligence con Iran e MossadIl naufragio del battello Goduria – partito dal cantiere Piccaluga di Sesto Calende (Varese) e diretta verso Arona (Novara) – è avvenuto il 28 maggio 2023 sul Lago Maggiore, nei pressi di Lisanza ... quotidianopiemontese.it Naufragio sul lago Maggiore fu causato dall’Iran | Mossad: Alterò il meteo per uccidere gli 007Naufragio sul lago Maggiore, il Mossad punta il dito contro l'Iran: modificò artificialmente il meteo per uccidere gli 007 sulla nave Gooduria ... ilsussidiario.net Lago Maggiore _Giardini Isola Madre_verbania - facebook.com facebook