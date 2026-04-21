Un agente del Mossad è morto sul Lago Maggiore durante un'operazione legata alla sicurezza. Secondo fonti ufficiali, l'agente collaborava con i servizi segreti italiani in un'azione volta a ostacolare la consegna di armi avanzate all'Iran. L'incidente si è verificato durante un intervento congiunto, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell'episodio. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

A rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. Barnea non ha fornito dettagli sulla identità di ‘M’, limitandosi a dire che è morto all’estero durante operazioni contro l’Iran. A identificare “M” con l’uomo che rimase ucciso nell’incidente sul Lago Maggiore, insieme anche a due agenti Aise, sono stati i media israeliani. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’Iran

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